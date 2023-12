Il Napoli, dopo la goleada subita in Youth League contro il Real Madrid, si concentra sul campionato per scalare posizioni verso i play-off e la testa della classifica. La Primavera azzurra vuole continuare sulla scia del 4-1 inflitto al Benevento nell’ultimo turno, che ha consentito al Napoli d’accorciare le distanze sulle posizioni che avvicinano all’obiettivo.

Domani alle 14:30 (diretta testuale su IamNaples.it) il Napoli affronta in trasferta la Salernitana, penultima con cinque punti in classifica, in piena zona retrocessione con lo spauracchio della Primavera 3. La vittoria contro la Ternana, i pareggi contro Crotone e Virtus Entella sono gli unici acuti della formazione granata compiuti quando c’era ancora Gennaro Scarlato in panchina, esonerato poi lo scorso 6 novembre. È arrivato Alessandro Boccolini al suo posto, finora ha due gare all’attivo, entrambe perse contro il Palermo e il Cesena.

Boccolini propone di solito il 3-5-2, con Allocca tra i pali, Rufo, Elia e Goccione nei tre di difesa, Capparella e Di Santo i due quinti, Pascalau, Troise e Serra in mediana per sostenere la coppia d’attacco formata da Morgante e Fusco. Tedesco dovrebbe schierare il consueto 4-3-3, in porta ci sarà Turi, Puzone e Di Lauro dovrebbero agire sulle corsie laterali, D’Avino e De Luca formeranno la coppia difensiva, Gioielli agirà da play con Russo e De Chiara interni di centrocampo, il centravanti è Rossi con Vilardi e Lorusso pronti a sostenerlo nel tridente.

Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Allocca; Rufo, Elia, Goccione; Capparella, Pascalau, Troise, Serra, Di Santo; Morgante, Fusco. All. Boccolini

NAPOLI (4-3-3): Turi; Puzone, D’Avino, De Luca, Di Lauro; Russo, Gioielli, De Chiara; Lorusso, Rossi, Vilardi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise