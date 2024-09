Primavera 2, Spezia-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Frosinone all’esordio in campionato, affronta in trasferta lo Spezia che alla prima giornata, invece, ha vinto 2-1 sul campo della Ternana con le reti di Fontanarosa e Rosada. Dario Rocco pensa ad un solo cambio rispetto alla formazione di sabato scorso, con l’inserimento del difensore classe ‘2007 Garofalo al posto di De Luca che ha rimediato un grave infortunio proprio contro il Frosinone. In porta ci sarà Sorrentino, Esposito, Gambardella e Christian Garofalo i tre difensori centrali, Malasomma e D’Angelo lavoreranno a tutta fascia con Cimmaruta e De Chiara in mezzo al campo a supporto di Ballabile e Popovic che si muoveranno tra le linee, dietro il centravanti Raggioli.

Lo Spezia di Claudio Terzi, ex difensore del Napoli e nella scorsa stagione guida tecnica dell’Under 17 bianconera, si schiera, invece, con il 4-4-2. In porta ci sarà Mosti, Baldetti e Banti saranno gli esterni bassi con Nicolai e Bertoncini. Piccioli agirà a destra, sulla fascia opposta si muoverà Viola, Felici e Fontanarosa lavoreranno in mezzo al campo. Ferrazza e Brio formeranno la coppia d’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

SPEZIA (4-4-2): Mosti; Baldetti, Nicolai, Bertoncini, Banti; Piccoli, Felici, Fontanarosa, Viola; Ferrazza, Brio. All. Terzi

NAPOLI (3-4-2-1): Sorrentino; Esposito, Gambardella, C. Garofalo; Malasomma, Cimmaruta, De Chiara, D’Angelo; Ballabile, Popovic; Raggioli. All. Rocco

A cura di Ciro Troise