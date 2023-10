Primavera 2, Spezia-Napoli: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta di Berlino in Youth League, la Primavera del Napoli si concentra di nuovo sul campionato, dove è reduce dalla vittoria contro il Bari per 1-0. Gli azzurrini sono a -3 dal Benevento capolista e soltanto a -1 dalla zona play-off, oggi incontrano in trasferta lo Spezia (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it). È un esame importante per il Napoli che finora ha steccato contro il Cosenza e il Cesena proprio dopo gli impegni europei contro lo Sporting Braga e il Real Madrid. Tedesco ha gestito le energie, a Berlino ha dato spazio a vari ragazzi classe ‘2006 considerando anche l’infortunio di Russo che sottrae una risorsa importante a centrocampo.

Lo Spezia è a quota sei punti, tra campionato e Coppa Italia ha perso le prime quattro gare stagionali, poi ha conquistato due vittorie consecutive contro il Bari e il Mon0poli. Mascardi agirà tra i pali, Loffredo, Benvenuto e Scartoni saranno i tre centrali di difesa, Raineri e Grazia si muoveranno sulle corsie laterali, Garzia e Campana potrebbero essere i due mediani. Pedicillo dovrebbe fungere da trequartista a supporto delle due punte Di Giorgio e Lari.

Il Napoli proporrà il consueto 4-3-3, tornerà in campo il difensore centrale D’Avino che disputerà la gara con la Primavera e poi domenica sarà anche aggregato alla prima squadra per la sfida contro il Milan poichè manca ancora Juan Jesus. In porta ci sarà Turi, i due esterni bassi dovrebbero essere Mazzone e Di Lauro, D’Avino e De Luca dovrebbero comporre la coppia centrale di difesa. Gioielli agirà da play, Peluso e D’Angelo sono pronti a muoversi da interni di centrocampo. Vilardi, Vigliotti e Rossi formeranno il tridente offensivo alla ricerca dei gol necessari per dare continuità alla vittoria contro il Bari.

Ecco le probabili formazioni:

SPEZIA (3-4-1-2): Mascardi; Loffredo, Benvenuto, Scartoni; Raineri, Garzia, Campana, Grazia; Pedicillo; Di Giorgio, Lari. All. Vecchio

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, D’Avino, De Luca, Di Lauro; Peluso, Gioielli, D’Angelo; Vilardi, Vigliotti, Rossi. All. Tedesco