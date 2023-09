Primavera 2, Ternana-Napoli: le probabili formazioni

Dopo il successo in Coppa Italia, la Primavera del Napoli scende di nuovo in campo in campionato sul campo della Ternana (calcio d’inizio alle 14 allo stadio “Giubbiotti” di Narni, diretta testuale su IamNaples.it). Gli azzurrini vogliono riscattare la sconfitta interna contro il Cosenza durante un’altra sequenza di tre gare in sette giorni: martedì c’è il Real Madrid in Youth League e sabato prossimo ancora in trasferta il Cesena, una delle principali avversarie per la vetta del girone.

Tedesco in Coppa Italia ha adottato il turn-over, ha dato spazio a vari ragazzi che in campionato giocano meno. Domani non potrà contare su D’Avino, convocato per la trasferta di Lecce da Garcia. In porta ci sarà Turi, Peluso agirà sulla destra e Di Lauro a sinistra, la coppia centrale sarà formata da Gambardella e De Luca. De Chiara dovrebbe essere il play con Gioielli e Russo interni di centrocampo a sostegno del tridente composto da Vilardi, Vigliotti al centro dell’attacco e Rossi adattato a sinistra. Per le corsie laterali dell’attacco c’è anche l’opzione Lorusso.

L’allenatore della Ternana Salvatore D’Urso, ex guida tecnica dell’Under 18 della Lazio, gioca soprattutto con il 3-4-2-1. La Ternana anche è reduce da un impegno in settimana, mercoledì ha perso in Coppa Italia contro il Pescara (1-0 dopo i tempi supplementari). In porta dovrebbe esserci il belga Matei, Ciucci, Bonugli e Girasole sono i tre centrali, Marcelli e Trifelli sulle corsie laterali, Gatto e Biondini in mezzo al campo, Troiese e Loconte si muoveranno alle spalle di Bustos. La Ternana ha tre punti come il Napoli, domani farà il debutto in casa dopo due gare in trasferta. È arrivato un successo a Pescara e una sconfitta a Palermo. Ecco le probabili formazioni:

TERNANA (3-4-2-1): Matei; Ciucci, Bonugli, Girasole; Marcelli, Gatto, Biondini, Trifelli; Troiese, Loconte; Bustos. All. D’Urso

NAPOLI (4-3-3): Turi; Peluso, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, Russo; Vilardi, Vigliotti, Rossi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise