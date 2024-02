Primavera 2, Virtus Entella-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca continuità dopo i tre successi consecutivi che hanno consentito agli azzurrini di balzare al quarto posto, in piena zona play-off. I ragazzi di mister Tedesco addirittura possono puntare anche al terzo posto, il Pisa ha solo cinque punti in più. Per la Primavera azzurra domani (calcio d’inizio ore 12, diretta testuale su IamNaples.it) ci sarà un altro scontro diretto in trasferta contro la Virtus Entella che insegue insieme al Perugia ad un solo punto di distanza.

Tedesco dovrebbe confermare dieci undicesimi della formazione che ha vinto 4-1 a Bari. L’unica novità dovrebbe riguardare la fascia sinistra nel 3-4-2-1, D’Angelo è infortunato e al suo posto potrebbe esserci Stasi. In porta ci sarà Turi, Esposito, D’Avino e Di Lauro dovrebbero comporre la difesa, Mazzone agirà a destra con Stasi a sinistra, Gioielli e Peluso formeranno la mediana. Russo e Vilardi si muoveranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Vigliotti, autore di una doppietta sul campo del Bari.

La Virtus Entella è reduce da due sconfitte consecutive contro il Benevento in casa e il Pisa in trasferta. L’allenatore Massimo Melucci dovrebbe scegliere il 4-1-4-1. Gariti è il portiere, Casani, Bellotti, Dolce e Lagomarsino comporranno la linea difensiva, Piredda si muoverà davanti alla difesa, Valera e Perrone si muoveranno sulle corsie laterali, Tiana e Hu in mezzo al campo, Embalo sarà il centravanti. All’andata finì 1-1, il Napoli cerca il colpaccio in Liguria.

Ecco le probabili formazioni:

VIRTUS ENTELLA (4-1-4-1): Gariti; Casani, Bellotti, Dolce, Lagomarsino; Piredda; Valera, Tiana, Hu, Perrone; Embalo. All. Melucci

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro; Mazzone, Gioielli, Peluso, Stasi; Russo, Vilardi; Vigliotti. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise