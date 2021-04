Domani alle 11 allo stadio “Di Magro” di Montalto la Primavera del Napoli affronta in trasferta il Cosenza, fermo da alcune settimane causa Covid. La squadra di mister Ferraro non gioca dal 13 marzo, quando il Cosenza vinse 3-1 contro la Virtus Entella, poi ha saltato le gare contro Benevento, Crotone e Pisa.

Il Cosenza, insieme al Frosinone e allo Spezia (che devono recuperare anche la trasferta di Napoli), è la formazione che ha affrontato meno partite, soltanto 11 con 5 gare da recuperare. La squadra calabrese mercoledì 14 aprile recupererà la sfida contro il Crotone, anche il Napoli dovrà gestire le risorse perchè mercoledì gioca alle 14 la gara di recupero contro lo Spezia, chiudendo così le partite del girone d’andata.

All’andata a Cercola finì 1-0 per il Napoli, grazie ad un gol di Costanzo, autore di un lancio beffardo su cui mancò un facile intervento il portiere Montoya. L’allenatore Ferraro dovrebbe schierare il Cosenza con il 4-3-3, in porta ci sarà Patitucci, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cimino, Pascali, Ficara e Nobile, Teyou, Prestianni e Florenzi agiranno in mezzo al campo a supporto del tridente formato da Azzaro, Belcastro e Nicolau.

Il Cosenza ha il peggior attacco del campionato con soli dieci gol segnati ma anche una delle difese meno battute con soli tredici reti incassate. Gli azzurrini vogliono dare continuità alla vittoria per 2-1 sul campo della Reggina conquistata il 31 marzo scorso, prima che fosse rinviata la sfida contro il Frosinone prevista sabato 3 aprile.

Il Napoli conferma il 4-4-2, Cascione ha dato continuità a quest’identità tattica nelle ultime settimane. In porta ci sarà Idasiak, sulle corsie laterali dovrebbero agire Potenza a destra e Romano a sinistra, Costanzo e Spedalieri formeranno la coppia centrale di difesa, Vergara partirà dalla fascia destra, Labriola dalla sinistra mentre in mezzo al campo si muoveranno Virgilio e Sami. Iaccarino potrebbe strappare spazio a gara in corso. In attacco Ambrosino è in vantaggio su Furina nel ballottaggio per il partner di D’Agostino.

Cioffi resterà in prima squadra, partirà con gli uomini di Gattuso per la trasferta di Genova, è stabilmente in gruppo con Insigne e compagni, ha sostituito numericamente Llorente in attacco.

Ecco le probabili formazioni:

COSENZA (4-3-3): Patitucci; Cimino, Pascali, Ficara, Nobile; Teyou, Prestianni, Florenzi; Azzaro, Belcastro, Nicolau. All. Ferraro

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Potenza, Costanzo, Spedalieri, Guarino; Vergara, Virgilio, Sami, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. A disp.: Pinto, Barba, Guarino, Sepe, Acampa, Cataldi, Iaccarino, Umile, Furina. All. Cascione

A cura di Ciro Troise