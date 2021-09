La Primavera del Napoli dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali riparte con l’entusiasmo per la vittoria di Bologna che ha reso felice la partenza in campionato. A Cercola, per la prima gara interna, arriva la Sampdoria che, invece, alla prima giornata di campionato ha perso 1-0 in trasferta contro la Spal. Il calcio d’inizio è alle 13 (diretta tv su Sportitalia canale 61 e testuale su IamNaples.it)

Frustalupi deve rinunciare ancora a Cioffi, che non ha ancora smaltito il Covid-19, al portiere Idasiak, impegnato con la prima squadra visto l’infortunio di Meret, a Iaccarino che all’esordio a Bologna ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio sinistro, all’acciaccato Hysaj e al nuovo acquisto Mercurio, arrivato dal Bari per aumentare la qualità sulla trequarti, che è squalificato. Rientra, però, tra i convocati l’esterno destro Marchisano che in ritiro a Castel di Sangro ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra.

Il sistema di gioco è sempre lo stesso: 3-5-2 che in fase di possesso diventa un 3-4-2-1 con Vergara che s’alza a supporto di D’Agostino, quindi nella batteria a sostegno del centravanti Ambrosino che a Bologna ha realizzato una prestazione da trascinatore.

In porta ci sarà Pinto, i tre centrali dovrebbero essere Barba, Spedalieri e Costanzo, a destra agirà Di Dona, a sinistra è previsto il debutto di De Marco che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Perugia, dove ha giocato in Primavera 3. Nel suo percorso anche una stagione in serie D al Cassino con 23 presenze e 2 assist. In mezzo al campo, vista l’assenza di Iaccarino e Mercurio, si muoveranno Vergara, reduce dall’ottimo spezzone in prima squadra nell’amichevole contro il Benevento, Aziz Tourè, centrocampista classe ‘2002 arrivato in prestito dal Palermo nelle ultime battute del mercato, e Spavone, autore del gol-vittoria a Bologna. D’Agostino si muoverà tanto sulla trequarti anche senza palla alla ricerca degli spazi da attaccare e a supporto del centravanti Ambrosino. Tra i convocati anche il difensore classe ‘2003 Manè, giunto in prestito dal Bari, che, però, dovrebbe partire dalla panchina.

Tatticamente sarà una gara a specchio, anche la Sampdoria si schiererà col 3-5-2. In porta ci sarà Matteo Esposito, napoletano cresciuto nel vivaio della Juve Stabia fino al debutto in serie C (prima ancora alla scuola calcio Mariglianella). Nel suo percorso c’è anche un campionato di serie D da titolare al Savoia. In difesa l’allenatore della Primavera della Sampdoria Tufano dovrebbe schierare il classe ‘2005 Mane, nazionale Under 17 che affronta questa categoria sotto età, Aquino, e l’ex Atalanta Bonfanti. Sepe, ex difensore del Napoli, dovrebbe partire dalla panchina.

Il quinto a destra è un altro napoletano, il classe ‘2002 Marco Somma di Vico Equense, a sinistra, invece, ci sarà Migliardi, a centrocampo dovrebbero agire Paoletti, Chilafi e capitan Yepes Laut, spagnolo classe ‘2002 che la Sampdoria ha pescato nel 2018 dalle giovanili del St.Andreu. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Montevago, centravanti scuola Palermo, e al suo fianco Malagrida è in vantaggio nel duello con l’ex Catania Di Stefano.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Pinto; Barba, Costanzo, Spedalieri; Di Dona, Vergara, Tourè, Spavone, De Marco; D’Agostino, Ambrosino. A disp.: Provitolo, Boffelli, Manè, Pontillo, Giannini, Longobardi, De Pasquale, Flora, Gioielli, Marranzino, Pesce. All. Frustalupi

SAMPDORIA (3-5-2): Esposito; Mane, Aquino, Bonfanti; Somma, Paoletti, Chilafi, Yepes Laut, Migliardi; Montevago, Malagrida. A disp.: Gentile, Tantalocchi, Gaffi, Porcu, M.Sepe, Bianchi, Centazzo, Dolcini, Perego, Pozzato, Leonardi, Polli. All. Tufano

A cura di Ciro Troise