La Primavera del Napoli torna in campo dopo il successo in casa del Genoa, domani affronta la Spal, una delle avversarie da tenere a distanza in chiave salvezza. Gli azzurrini, dopo il pareggio di oggi del Lecce in trasferta contro la Roma, hanno cinque punti di vantaggio sulla zona play-out ma i salentini hanno due gare in più. La Spal, invece a quota quattordici punti, otto in meno del Napoli, deve recuperare una gara proprio come i ragazzi di Frustalupi. Entrambe dovranno affrontare la Fiorentina, la Spal in casa, il Napoli in trasferta.

È cominciato il tour de force del campionato Primavera 1 per recuperare il tempo perduto a causa dell’emergenza Covid, sia in questa settimana che in quella tra il 13 e il 20 febbraio si giocherà ogni tre giorni. Il Napoli, quindi, sta recuperando le energie e oggi si è allenato ad orario di gara (calcio d’inizio alle 12:30, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it).

Due assenze pesanti in casa Napoli per Frustalupi

Frustalupi dovrà rinunciare a due giocatori importanti nella gara di domani: Hysaj che non ha ancora recuperato dal problema all’osso nasale rimediato in uno scontro nella sfida di sabato contro il Genoa e Coli Saco, squalificato per somma d’ammonizioni dopo il cartellino giallo rimediato al campo di Begato.

Li sostituiranno Manè che farà il braccetto sul centro-destra con Barba guida della retroguardia e Costanzo sul centro-sinistra. Al posto di Coli Saco giocherà l’ex Empoli Toccafondi che proprio sabato nel successo in casa del Genoa ha vissuto l’emozione dell’esordio.

Idasiak agirà tra i pali, Marchisano e Giannini si muoveranno sulle corsie laterali, Vergara e Spavone completeranno la mediana con D’Agostino e Cioffi a formare la coppia d’attacco. Ambrosino sarà ancora una volta un’arma a gara in corso che può essere letale come è accaduto contro il Genoa, quando ha segnato il gol del raddoppio. In panchina anche i nuovi acquisti Rendina e De Luca.

La Spal è terzultima, ha il penultimo attacco e la penultima difesa, soltanto il Pescara ha fatto peggio sia nei gol segnati che subiti ma questo campionato è imprevedibile e ogni partita può essere una trappola. Il Napoli poi finora ha fatto molto meglio in trasferta che in casa, con quindici punti su ventidue conquistati lontano da Cercola.

La formazione guidata dall’ex Roma Under 17 Piccareta dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Rigon, i due terzini saranno Csinger e Yabre, rientrato dal prestito al Cesena, Saio e Nador formeranno la coppia centrale di difesa, Forapani, Roda e Sperti agiranno in mediana, Noireau-Dariat, prelevato in prestito dal Psg con due presenze anche in Youth League, partirà da destra, Wiike-Braams da sinistra con Orfei al centro dell’attacco. Gli altri due rinforzi di gennaio, Markhiyev dallo Spartaks Jumala e Micai dal Bologna, entrambi centrocampisti, non dovrebbero partire dal primo minuto.

«Nonostante contro l’Inter non sia arrivato un risultato positivo – ha affermato mister Piccareta ai microfoni del sito ufficiale della Spal – credo che la partita abbia trasmesso ai ragazzi la consapevolezza di essere sulla strada giusta per poter tornare a fare punti il prima possibile. Se riusciremo ad interpretare ogni partita con lo spirito e la determinazione messa in campo contro i nerazzurri, possiamo guardare con fiducia ai prossimi impegni».

«Domani ci attende un’altra sfida impegnativa – continua l’allenatore biancazzurro – contro un Napoli decisamente solido e ben organizzato. Dovremo cercare di essere più cinici negli ultimi metri, evitando cali di concentrazione che in partite così equilibrate possono costare molto caro».

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disp.: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca, De Marco, Gioielli, Acampa, Di Dona, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. All. Frustalupi

SPAL (4-3-3): Rigon; Csinger, Saio, Nador, Yabre; Forapani, Roda, Sperti; Noireau-Dariat, Orfei, Wiike-Braams. All. Piccareta

Servizio a cura di Ciro Troise