Primavera, Napoli-Virtus Entella, le probabili formazioni: c’è anche Cioffi

Dopo il caos relativo alla gara contro il Crotone, rinviata causa Covid-19 quando gli azzurrini erano già in Calabria, la Primavera del Napoli torna in campo contro la Virtus Entella (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it), in uno scontro diretto in chiave play-off. L’Entella è terza in classifica, l’ultima posizione utile in chiave play-off, ha sei punti in più del Napoli che, però, ha giocato due gare in meno e deve recuperare le sfide contro Lecce e Frosinone in casa, Crotone in trasferta. All’andata finì 1-1, la formazione ligure trovò al 91′ con Antonioni il pareggio dopo il gol del vantaggio di Cataldi.

Il Napoli nell’ultima gara disputata ha pareggiato 2-2 in casa contro lo Spezia, la Virtus Entella, invece, sabato ha battuto 3-2 il Frosinone. Si trattava della prima partita con il nuovo allenatore Massimo Melucci, che guidava l’Under 16 fino ad una decina di giorni fa. Melucci ha sostituito Volpe, che ha preso il posto dell’esonerato Vivarini in prima squadra.

La Virtus Entella dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Pastine tra i pali, Maresca e Basani sugli esterni, Reali e Alessio Garbarino al centro della difesa, Muller, Macca e Fall in mediana, Mazzotta agirà da trequartista a supporto di Mogos e Oliveri.

Cascione è pronto a confermare il 4-4-2, in porta ci sarà Idasiak, convocato in prima squadra contro Inter e Lazio a causa dell’infortunio di Ospina, Barba, in vantaggio nel duello per una maglia con Potenza, e Romano dovrebbero agire sulle corsie laterali, Costanzo e Guarino al centro della difesa, Cioffi dovrebbe partire dalla destra e Labriola dalla sinistra con Cataldi e Virgilio in mezzo al campo, le due punte dovrebbero essere Ambrosino e D’Agostino. Ci sono tante armi possibili a gara in corso, su tutte Vergara che più volte si è rivelato decisivo con la sua qualità ma anche Iaccarino, Furina e Pesce possono dare un buon contributo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Costanzo, Guarino, Romano; Cioffi, Cataldi, Virgilio, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. A disp.: Pinto, Potenza, Barba, Sepe, Spedalieri, D’Onofrio, Sami, Acampa, Iaccarino, Vergara, Furina, Pesce. All. Cascione

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Pastine; Maresca, Reali, A. Garbarino, Basani; Muller, Macca, Fall; Mazzotta; Mogos, Oliveri. All. Melucci

A cura di Ciro Troise