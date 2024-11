Primavera, Pisa-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca sul campo del Pisa l’ottava vittoria consecutiva in campionato (calcio d’inizio domani alle 11:30, diretta testuale a partire dalle 11 su IamNaples.it), nel girone B della Primavera 2 vince ininterrottamente da fine settembre, in mezzo c’è solo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese in trasferta a spezzare questa meravigliosa sequenza di successi. Torna in panchina l’allenatore Dario Rocco che era squalificato nelle ultime tre gare contro Avellino, Monopoli e Ternana. Gli azzurrini sono secondi in classifica a -1 dal Frosinone capolista, il primo posto darebbe la promozione diretta nel campionato Primavera 1, la serie A della categoria. Dalla seconda alla quinta classificata, invece, si passa per i play-off. Il Pisa è in zona play-off, occupa il quinto posto in classifica insieme all’Ascoli a quota quattordici punti, nelle ultime tre gare ha portato a casa quattro punti battendo la Ternana, pareggiando 0-0 contro il Bari e perdendo sabato scorso in casa 2-1 contro il Benevento.

Rocco dovrebbe realizzare una sola variazione rispetto alla formazione che sabato scorso ha battuto la Ternana. In porta ci sarà Sorrentino invece che Turi e dovrebbe partire anche stavolta dalla panchina Popovic. Colella e D’Angelo sono gli esterni bassi, Gambardella ed Esposito formeranno la coppia centrale in difesa. Gioielli e De Chiara comporranno la mediana, Malasomma, Borriello e Ballabile balleranno sulla trequarti a supporto del centravanti Raggioli. Ecco le probabili formazioni:

PISA (4-2-3-1): Giuliani; Pucci, Baldacci, Casarosa, Battista; Frosali, Cannarsa; Bocs, Lovo, Bassanini; Tosi. All. Innocenti

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Gambardella, Esposito, D’Angelo; Gioielli, De Chiara; Malasomma, Borriello, Ballabile; Raggioli. A disp.: Petrone, Di Martino, Garofalo, Borrelli, Cimmaruta, Distratto F., Distratto D., Popovic, Picca, Pinzolo. All. Rocco

A cura di Ciro Troise