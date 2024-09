VIDEO IAMNAPLES Primavera, Rocco: “Abbiamo giocato, ma sbagliate troppe scelte. La strada è ancora lunga”

Comincia con una sconfitta l’avventura del Napoli Primavera nel campionato Primavera 2. La squadra allenata da Dario Rocco ha perso per 2 a 0 contro il Frosinone e una rete per tempo per gli ospiti. Ecco le parole raccolte ad Iamnaples:

“Il primo tempo è stato giocato abbastanza bene e loro hanno fatto gol su una ribattuta, su una palla inattiva. Noi abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo fare male, sbagliato troppe scelte. Ci è mancato quello perché poi dopo vengono meno le forze, ho sostituito Popovic stanco dopo 3 partite in Nazionale. Siamo in una fase embrionale e dobbiamo stare sereni. La strada è lunga, credo abbiamo affrontato la miglior squadra del campionato. Loro hanno dimostrato di essere avanti, aveva anche 3 Over e presupposti importanti. I ragazzi hanno avuto reazione al gol, di fronte ci sono anche gli avversari. Ho visto troppo frenesia, è la prima partita dopo Quattro mesi che non giocano. La squadra c’è, i ragazzi sono validi, per ora non abbiamo Over e quei 2/3 giocatori possono fare comodo”.

Su Della Salandra e De Luca: “De Luca è uscito e vediamo come sta, Gambardella ha un problema alla caviglia. Non ne usciamo benissimo da questa partita”. Ecco il video: