Primavera, Rocco: “Gesto antisportivo da parte loro, ma ottima reazione. Siamo un gruppo equilibrato e in crescita”

Dopo la vittoria contro il Pisa odierna ha parlato così l’allenatore del Napoli Primavera Rocco:

“Il gesto loro sul gol dopo l’infortunio di D’Angelo? Beh, un gesto antisportivo visto che non hanno buttato fuori la palla, un ragazzo sportivo visto l’infortunio abbastanza serio a livello muscolare la buttava fuori e invece loro non hanno fatto cosi. Hanno deciso di continuare e poi anche noi lo abbiamo fatto. Cosa è successo nel finale? Dà fastidio perdere un giocatore cosi come Malasomma, per un espulsione del genere, il ragazzo ha subito uno schiaffo e l’arbitro ha cacciato Malasomma, cosi gli sono andato vicino per chiedergli. E’ stato un finale non piacevole, bisogna crescere i ragazzi nel migliore dei modi possibili. Su D’Angelo bisogna vedere come sta, vedremo. Popovic sta bene, è un ragazzo che sta crescendo ma è perfettamente inserito, bisogna avere pazienza e bisogna credere nei ragazzi, oggi è entrato anche Anic che non parla italiano ma ha talento, ottima prestazione di De Martino e bisogna continuare cosi fino alla fine dell’anno”.

Poi ha proseguito: “Ai ragazzi ho detto di restare lucidi dopo quell’episodio, il nervosismo non fa bene ed avere la giusta energia per fare la partita, lo abbiamo fatto bene e i ragazzi sono stati bravi. Bisogna continuare su questa strada, con i giovani talvolta ci sono cali di tensione, la settimana prossima abbiamo una sfida difficile su un campo di Terni, è un campo piccolo e brutto e bisogna adattarsi sulle condizioni generali ed è più dura. L’ingresso di Mboumbou? Già ha dato qualcosa oggi, è stato decisivo nel cambio, ha dato tanta fisicità e in generale ci aspettiamo che continui su questa strada. La base forte c’è e i nuovi acquisti si sono inseriti in maniera positivamente. Lorenzo Russo sta crescendo ed abbiamo un organico molto equilibrato rispetto al passato, è più facile subentrare in situazioni del genere. Anic ha delle qualità, è un 2007 e abbiamo tempo per lavorarci e crescere un bel profilo. 0 sconfitte nel 2025? Abbiamo trovato equilibrio, stiamo bene e dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo fatto buoni prestazioni anche a Perugia e Bari recuperando partite quasi perse. Sono ottimi segnali per il futuro”.