Primavera, Rocco nel post partita: “Siamo arrivati stanchi alla sosta ma buon cammino finora. Diversi errori arbitrali”

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera che cade 3 a 1 in casa contro l’Ascoli, una pesante battuta d’arresto e gli azzurrini cadono prima di Natale. Il tecnico azzurro Rocco ha parlato cosi nel post partita:

“Errori simili a inizio stagione? Siamo un pò stanchi, siamo arrivati corti alla sosta però abbiamo affrontato un ottimo avversario e se ti mette in difficoltà serviva reagire in maniera diversa. Come giudico cammino finora? Siamo una squadra che ha fatto abbastanza bene con le 9 vittorie, poi stiamo calando e dobbiamo ritrovare equilibrio, lavoreremo durante la sosta. Distratto subentrato bene? Ha giocato bene ma a quel punto la squadra non stava facendo bene, lui è riuscito a fare qualcosa di interessante. Rinforzi a gennaio visto addio Gioielli? Petrone ha fatto la sua partita, poi il mercato non mi compete. Devo mettere ragazzi che devono stare in campo, ricordiamo che parliamo di settore giovanili, dobbiamo farli crescere e sperare che qualcuno approda al calcio professionistico. Siamo secondi, abbiamo fatto un bel percorso”.

Poi ha proseguito: “Espulsione Raggioli? L’arbitro ha fatto più di qualche errore sull’interpretazione della gara, credo che il numero 4 dell’Ascoli andava espulso, poi a 30 secondi dalla fine non mandi via un calciatore. Questa è stata la mia interpretazione. Incontro con la mia squadra? Noi abbiamo la maglia più bella che esiste, il fatto che Conte e Di Lorenzo parlano ai ragazzi fa capire l’importanza di dove siamo e fa piacere l’incontro con la prima squadra. Ci sono tanti ragazzi napoletani e il nostro obiettivo è valorizzare il nostro territorio”, ha chiuso il tecnico.