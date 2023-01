Primavera Tim Cup, Juventus-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la bella prestazione e il beffardo pareggio subito in extremis contro il Milan in campionato, torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. È la settimana di Napoli-Juventus, non solo il big-match di venerdì sera, ma anche due sfide nella categoria Primavera, domani in Coppa Italia a Vinovo (calcio d’inizio alle 13, diretta testuale su IamNaples.it) e sabato in campionato a Cercola. La Juventus in questa competizione parte dagli ottavi di finale, il Napoli nel suo percorso ha eliminato Salernitana e Reggina, due squadre di Primavera 2.

Chi passa il turno tra Juventus e Napoli affronta ai quarti di finale la vincente tra Roma e Lecce, per gli azzurrini in ogni caso si tratterebbe di gara in secca in trasferta. La Primavera della Juventus, guidata da Montero, in campionato è terza in classifica con 25 punti, ha avuto un piccolo calo nelle ultime gare, prima della sosta ha pareggiato contro l’Inter e perso contro la Roma mentre è ripartita con un pareggio a reti bianche contro il Lecce.

Turn-over per entrambe, cambiano Frustalupi e Montero

Sia la Juventus che il Napoli faranno un po’ di turn-over per gestire le forze di questo momento così complesso, con tante partite ravvicinate dopo una lunga sosta. Montero conferma il 4-3-3, in porta ci sarà Daffara, Turco a destra, Rouhi a sinistra con la coppia centrale formata da Citi, in vantaggio sull’ex Napoli Domanico, cresciuto nel Napoli fino all’età di quattordici anni, e Dellavalle. Boende lavorerà da play con Ripani e Hasa interni di centrocampo, Strijdonck e Yildiz saranno gli esterni offensivi a supporto del centravanti Mancini.

Frustalupi deve rinunciare a Hysaj, Marranzino e a Milano si è fermato anche Iaccarino, adotta il 3-4-2-1 ma realizza vari cambi di formazione, probabilmente otto rispetto all’undici che ha iniziato la gara contro il Milan. In porta ci sarà Turi, Barba, Nosegbe e D’Avino formeranno la difesa a tre, Lamine e Giannini lavoreranno sulle corsie laterali, Noah Mutanda Kasongo e Alastuey agiranno in mezzo al campo, Boni e Sahli si muoveranno a ridosso di Pesce.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Daffara; Turco, Citi, Dellavalle, Rouhi; Ripani, Boende, Hasa; Strijdonck, Mancini, Yildiz. All. Montero

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Barba, Nosegbe, D’Avino; Lamine, Noah Mutanda Kasongo, Alastuey, Giannini; Boni, Sahli; Pesce. A disp.: Boffelli, Acampa, Obaretin, Gioielli, Lettera, Marchisano, Spavone, Russo, Rossi. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise