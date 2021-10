Primavera Tim Cup, Napoli-Cosenza: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo l’esaltante successo in campionato contro l’Atalanta, affronta il Cosenza nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurrini al primo turno hanno eliminato il Benevento vincendo 2-0 in gara secca a Cercola mentre il Cosenza ha superato con il risultato di 3-2 il Crotone nel derby calabrese.

La squadra che passa il turno affronta agli ottavi di finale la Roma in trasferta in gara secca il prossimo 1 dicembre. Il calcio d’inizio è alle 15 al “Piccolo” di Cercola (diretta testuale su IamNaples.it).

Frustalupi, come accadde contro il Benevento, opta per un ampio turn-over, la Coppa Italia è dedicata a coloro che in campionato trovano meno spazio. Idasiak, Coli Saco, Cioffi e Ambrosino non sono stati neanche convocati, gli altri titolari partiranno dalla panchina.

Tra i pali ci sarà Boffelli, il portiere classe ‘2004 che ha vissuto anche i ritiri in prima squadra e la trasferta di Leicester in Europa League, la difesa dovrebbe essere composta da Pontillo, Spedalieri e Manè, Marchisano e De Marco saranno gli esterni di centrocampo con Gioielli e Tourè in mezzo al campo. Il sistema di gioco è sempre il 3-4-2-1, Marranzino e Mercurio dovrebbero agire tra le linee alle spalle di Pesce.

Il Cosenza disputa il campionato Primavera 2, ha sette punti con sole cinque gare disputate e nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 in trasferta contro il Crotone. Dopo la promozione di Gatto in prima squadra nello staff di Zaffaroni, la Primavera è stata affidata ad Altamura. Il Cosenza dovrebbe scegliere il 4-3-2-1, tra i pali ci sarà Borrelli, Cimino e De Rogatis i due esterni con la coppia centrale formata da Szyszka e De Rogatis. L’ex Monza Caizza, Caracciolo e Spingola dovrebbero comporre la mediana, Di Fatta e Perrotta si muoveranno alle spalle della punta Arioli.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Pontillo, Spedalieri, Manè; Marchisano, Gioielli, Tourè, De Marco; Marranzino, Mercurio; Pesce. A disp.: Provitolo, Pinto, Barba, Costanzo, Giannini, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Longobardi, D’Agostino. All. Frustalupi

COSENZA (4-3-2-1): Borrelli; Cimino, Aceto, Szyszka, De Rogatis; Caizza, Caraciolo, Spingola; Di Fatta, Perrotta; Arioli. All. Altamura

A cura di Ciro Troise