Primavera Tim Cup, ottavi di finale: Lecce-Napoli, le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la deludente sconfitta di Salerno in campionato, torna in campo pochi giorni dopo in trasferta a Lecce per gli ottavi di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle 12, diretta testuale su IamNaples.it). Il Napoli, dopo aver battuto il Benevento e il Pescara, gioca in trasferta contro i campioni d’Italia del campionato Primavera 1 che in questa stagione è in difficoltà, al terzultimo posto in compagnia del Bologna. La vincente ai quarti affronta chi passa il turno in Juventus-Lazio.

Tedesco farà un po’ di turn-over, in campionato bisogna scalare le posizioni e sabato a Cercola arriva il Monopoli. In porta ci sarà Pellino, Mazzone, Gambardella, D’Avino e De Crescenzo formeranno la linea difensiva, Russo agirà da play con Peluso e De Chiara da interni di centrocampo, Raggioli agirà da centravanti con Rossi e Malasomma. Dovrebbero essere, quindi, risparmiati Di Lauro, De Luca, Vigliotti e Vilardi.

Il Lecce di Coppitelli anche dovrebbe proporre il 4-3-3. In porta ci sarà Borbei, Munzo, Davis, Pacia e Kongslev formeranno la linea a quattro, Vulturar agirà da play, Samek e McJannet lavoreranno da mezzali, Burnete è il centravanti supportato da Corfitzen e Agrimi.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Davis, Pacia, Kongslev; Samek, Vulturar, McJannet; Corfitzen, Burnete, Agrimi. All. Coppitelli

NAPOLI (4-3-3): Pellino; Mazzone, Gambardella, D’Avino, De Crescenzo; Peluso, De Chiara, Russo; Rossi, Raggioli, Malasomma. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise