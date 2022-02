Primavera 1, Verona-Napoli, le probabili formazioni: Frustalupi ritrova Coli Saco

La Primavera del Napoli torna in campo, vuole continuare la sua striscia positiva con cui è ripartita nel 2022 dopo i 40 giorni di stop per emergenza Covid. Gli azzurrini hanno ottenuto due vittorie consecutive contro il Genoa e la Spal, domani affrontano in trasferta il Verona (calcio d’inizio alle 10:40, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) che ha otto punti in meno del Napoli, una partita in più e in classifica si trova nella battaglia per evitare il play-out. Si tratta di un incrocio tra due neopromosse, entrambe le squadre arrivano dal campionato Primavera 2, che concluderà il girone d’andata ma il Napoli deve ancora recuperare la trasferta di Firenze.

Nell’ultimo turno la squadra dell’ex centrocampista del Napoli Nicola Corrent ha perso sul campo del Bologna dopo l’emozionante 3-3 contro l’Atalanta. A livello tattico le due squadre hanno delle similitudini, entrambe giocano con la difesa a tre. Il Verona dovrebbe mettersi a specchio, adottare il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Kivila, i tre centrali dovrebbero essere Ghilardi, Calabrese e Coppola, che ha debuttato anche in serie A nella vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Terracciano e Bragantini dovrebbero agire sulle corsie laterali con Turra, Joselito Gomez e Pierobon in mezzo al campo. Flakus Bosiji e Yeboah, miglior marcatore con sei gol, formeranno il reparto offensivo.

Frustalupi ritrova Coli Saco in mezzo al campo

Frustalupi dovrebbe cambiare soltanto un giocatore rispetto all’undici che ha iniziato la partita contro la Spal vinta 4-2 con i gol di Ambrosino e Mercurio, entrati dalla panchina. Hysaj si è operato, bisognerà aspettare un po’ di tempo per rivederlo in campo. In porta ci sarà Idasiak, Manè, Barba e Costanzo agiranno in difesa, Marchisano e Giannini si muoveranno sulle corsie laterali con Vergara, Coli Saco e Spavone in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco formata da D’Agostino e Cioffi. Ambrosino non è ancora pronto a livello di condizione per partire dall’inizio, è probabile che Frustalupi voglia ancora utilizzarlo come arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-5-2): Kivila; Ghilardi, Calabrese, Coppola; Terracciano, Joselito Gomez, Turra, Pierobon, Bragantino; Flakus Bosiji, Yeboah. All. Corrent

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disp.: Boffelli, Pontillo, Acampa, Gioielli, Di Dona, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Ambrosino. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise