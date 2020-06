Radio Marte – Ricci piace al Napoli, ma anche in Germania. L’Empoli lo vorrebbe per un’altra stagione

Napoli pazzo di Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli classe 2001 che in mezza stagione ha già conquistato il mercato. Le notizie di giornata però, a quanto ci risulta, lasciano trapelare un po’ troppo ottimismo rispetto all’eventualità che il giovanissimo possa vestire la maglia del Napoli.

Il giocatore infatti non vanta solo la concorrenza di Milan e Fiorentina in Italia, ma anche un forte interessamento dall’estero, come confermato dallo stesso presidente toscano Fabrizio Corsi in un’intervista della settimana scorsa ai microfoni di Si Gonfia La Rete: “Su di lui squadre estere che hanno fatto gli ottavi di Champions League“, rivelò.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Si gonfia la rete, queste squadre straniere sono tedesche, e sono Lipsia e Borussia Dortmund. Da quanto abbiamo appreso inoltre, il presidente Corsi, che nei mesi si è innamorato del giocatore, vorrebbe poterlo tenere almeno per un’altra stagione, e se dovesse rivelarsi impossibile rinunciare alle offerte che arriveranno, l’Empoli cercherebbe allora di strappare il prestito per un’altra stagione. Questo accadrebbe però solo in caso di cessione in Italia, e quindi probabilmente anche nel caso del Napoli. Dovesse trasferirsi in Germania invece, Ricci lo farebbe senza ripassare per Empoli.

Da Empoli il ragazzo viene descritto come un predestinato, dotato di qualità tecniche ma soprattutto agonistiche e di resistenza. Si racconta infatti che i suoi parametri fisici siano fuori dalla norma.

