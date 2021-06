Rai – Basic sogna l’azzurro: il Napoli attende prima qualche cessione. Le ultime

Durante la trasmissione Radio goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al mercato in entrata del Napoli. Ecco le sue parole :

“Toma Basic sogna di vestire l’azzurro. Già in passato il croato ebbe la possibilità di passare al Napoli ma il Bordeaux gli impedì di farlo e da quel giorno è rimasto con l’amaro in bocca. Il Napoli però prima dovrà fatturare qualche cessione prima di iniziare il mercato in entrata. Resta da capire se il Bordeaux resterà in attesa del club azzurro, così come il giocatore.”