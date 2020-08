RAI – Contatto diretto tra il Newcastle e il Napoli per Milik. I dettagli

C’è anche Arek Milik tra i giocatori di casa Napoli che dovranno lasciare la città partenopea in questa sessione di mercato. Il giocatore ha un accordo totale con la Juventus, ma al momento la situazione non si sblocca vista la poca disponibilità da parte della Vecchia Signora di pagare il polacco con un’offerta solo cash. Anche la Roma tiene gli occhi aperti su Milik, ma in questo caso è il giocatore che preferirebbe andare altrove, in particolare proprio a Torino.

Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatta sotto una terza soluzione interessante per l’attaccante: secondo quanto riportato dal collega di Rai Sport Ciro Venerato, per Milik si sarebbe mosso in queste ore il Newcastle. Dall’Inghilterra ci sarebbe stata una mossa importante da parte del club bianconero, che avrebbe chiamato direttamente il Napoli senza passare da intermediari.