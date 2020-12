RAI – Milik, l’Atletico Madrid pronto ad offrire 8 mln: il Napoli ne vuole 15 ma è disposto a trattare

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’entourage di Milik ha saputo che l’Atletico può arrivare a 7/8 mln per prendere subito l’attaccante. I Napoli fa sapere che se dovesse arrivare quest’offerta, che è stata formulata solo dall’entourage di Milik, ribadirà che il calciatore va via solo per 15 milioni partendo dal presupposto che viene valutato 18. Al momento il Napoli conferma che il prezzo del polacco è quello. Mi auguro che siamo solo alle schermaglie di una trattativa. Se l’Atletico fosse disposto a mettere un discreto conguaglio il Napoli, in fondo, farà una valutazione. Simeone ha chiesto a Berta dell’Atletico di far presto perché ha bisogno di un attaccante. Loro valutano anche altri profili, l’ultimo è Lacazette. E’ stato proposto Morón, così come anche Origi. Semmai l’Atletico si scocciasse di stare indietro a Milik andrebbe con decisione su Lacazette dell’Arsenal”.

“Llorente? Dopo la Supercoppa vedremo, ma è difficile che torni alla Juventus. Per i bianconeri dico più Pavoletti. Emerson Palmieri? II 30 dicembre non potrei mai escludere al 100% una cosa che si chiude alle 20 del 1 febbraio. I segnali che mi arrivano sono negativi, se non va via Ghoulam o Malcuit è quasi impossibile tesserare un qualsiasi terzino sinistro, figuriamoci uno che guadagna tanto come Emerson Palmieri. Lobotka? II Napoli non lo vorrebbe cedere perché dovrebbe rimpiazzarlo, in prestito sicuro non lo darebbe. Ad oggi la volontà del Napoli è di non cederlo”.