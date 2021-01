RAI – Milik, Marsiglia e Atletico non sono disposti ad accontentare le richieste di ADL: tutto fermo per Emerson Palmieri

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“II Napoli per il momento non ha nulla in mano per quanto riguarda Milik. L’entourage continua a parlare con i club interessati a lui sia per l’immediato che per il futuro. Né Atletico Madrid né Marsiglia sono disposti ad offrire la cifra chiesta da De Laurentiis. Gli agenti cercheranno di far capire al Napoli che un braccio di ferro non conviene a nessuno.

Per Zaccagni l’interesse del Napoli è importante, ma la trattativa non è né avviata né ultimata. C’è stato un colloquio con gli agenti e con il direttore sportivo del Verona. Potrebbe giocare o al posto di Zielinski o di Insigne, quindi sono due ruoli coperti. Ma il Napoli guarda al futuro e quindi sta valutando anche l’opportunità di tesserare Zaccagni. Escludo un’operazione alla Rrahmani, prendendolo a gennaio per giugno perché manca la disponibilità economica. Inoltre non si sa ancora con precisione che tipo di mercato fare per il futuro. Su di lui ci sono la Roma, l’Inter. Il Napoli però c’è.

Nessun contatto fin qui per Gomez e da Castel Volturno mi dicono che non ci saranno contatti neanche in futuro.

Poche possibilità di vedere Llorente alla Juventus. Il Napoli non vuole fare favori ai bianconeri che sono dei diretti concorrenti. Dopo quanto accaduto con Osimhen, l’idea del Napoli è di trattenere Llorente. Gattusso vorrebbe tenerlo fino a giugno.

Gattuso? Non c’è nessun problema: lui resterà per altri due anni a Napoli. E’ solo una questione burocratica, i contratti sono enormi e vanno letti e riletti.

Per Emerson Palmieri è tutto fermo, se ne potrà riparlare solo in caso di cessione di Ghoulam o Malcuit. Al di là di questo, c’è da dire che l’Inter si è chiamato fuori dalla corsa per l’esterno per i problemi sorti in Cina”.