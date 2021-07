Rai – Napoli, forse servirà più di incontro tra Insigne e ADL: Emerson? ecco la tattica del club azzurro

L’esperto di mercato e giornalista per Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole

“Rinnovo Insigne? Si avvicina la data dell’incontro tra il capitano azzurro e ADL. Probabilmente servirà più di un incontro tra le parti siccome, ci saranno molte cose di cui discutere. Se l’intenzione è quella di continuare insieme, allora sia il patron azzurro che Lorenzo dovranno fare un passo indietro e venirsi incontro. Spalletti potrà fare ben poco, anche se ha già dichiarato il suo volere, ovvero la permanenza del capitano.

Emerson? La tattica del Napoli è quella di piazzare sul mercato qualche cessione per poi presentare una prima offerta al Chelsea per l’italo-brasiliano. Gli azzurri cercheranno di fare cassa con le cessioni di Tutino, Ounas, Palmiero e Contini per poi imbastire una trattiva con i Blues che chiedono per il giocatore 20 milioni più 5 di bonus. Se Mario Rui non dovesse andar via c’è anche la possibilità che si possa puntare su un terzino giovane che si giochi il posto da titolare con il portoghese. Parisi? Da Empoli mi dicono che i toscani vogliono tenerselo e fargli fare un altro anno di esperienza. Centrocampo? Il nome più quotato al momento sembra essere quello di Zakaria, ma ci sono altri 5 o 6 giocatori in lista. Potrebbe arrivare alla fine anche un centrocampista diverso tra i nomi fatti in questi giorni”