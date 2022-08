RAI – Napoli-Raspadori, non ci saranno contropartite per l’attaccante: offerta rimodulata

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, ha svelato delle novità inerenti alla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori: “Prosegue a piccoli passi la trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori. Nuovi aggiornamenti tra le parti nella tarda serata di ieri (Carnevali era a cena con i dirigenti dell’Inter per parlare di Pinamonti) attraverso i rispettivi whatsapp. Le cifre per ora sono queste (in attesa di nuovi contatti in giornata): il Napoli, non potendo offrire contropartite tecniche (bocciate da Carnevali). ha rimodulato l’offerta. 27 milioni più 6 di bonus (3 non impossibili da conseguire). Il Sassuolo, però, resta per ora fermo a 35 più 5 di bonus. Convinto che il Napoli possa fare un ulteriore rilancio. Entrambi i club vogliono chiudere la trattativa. Ma il tragitto prevede ancora varie curve prima dell’ auspicato rettilineo”.