Rai – Napoli, richiesta troppo elevata per Olivera: Barcellona sulle tracce di Insigne. Le ultime

“Olivera è stato offerto da Lucci che cura i rapporti tra il Getafe e il club azzurro. Al momento però non sembra essere un pista molto calda, dato che gli spagnoli chiedono 15 milioni, somma molto vicina ai 20 richiesti dal Chelsea per Emerson Palmieri. L’unico intoppo per l’arrivo dell’italo-brasiliano sembra essere l’ingaggio di 3,5 milioni, ma il Napoli potrebbe decidere di spalmarlo su più anni. Un altro profilo che piace è quello di Dijk del Bologna, ma su di lui pare ci sia anche l’interesse della Roma. Il Barcellona è sulle tracce di Insigne, ma al momento pare che le due parti siano lontane. I blaugrana non hanno la disponibilità economica per affondare il colpo. Settimana prossima ci sarà un incontro tra le parti in Spagna. Questo vuol dire che con qualche cessione e qualche svincolo, la società catalana potrebbe trovare la disponibilità economica. Infine continua il valzer dei portieri. Se Ospina dovesse essere ceduto, in cima alla lista dei desideri c’è Sirigu, seguito a ruota dall’ex azzurro, ora al Parma, Sepe.”