Ciro Venerato, gionalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai News: “Tutto in stand by per i rinnovi. Vale per Kvaratskhelia, ma anche per Meret. Altro che accordo vicino! Le parti sono al momento ancora distanti. Manca accordo su durata e stipendio. Ci arrivano autorevoli conferme su quanto abbiamo appreso in giornata. Ci vorranno ancora altri vertici per il rinnovo di Meret”.