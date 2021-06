RAI – Napoli, si complica la pista Emerson: nulla di fondato su Szalai

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Trattativa in corso per Attila Szalai? Nulla di vero. Notizia totalmente infondata. Non solo non è mai stata presentata un’offerta, ma il giocatore non rientra nemmeno nei piani del club azzurro. Su Emerson? La situazione è complicata, perchè il Napoli non vuole accontentare la richiesta del Chelsea di 20 milioni. La speranza del club azzurro è quella che il giocatore rinnovi il suo contratto con i blues, in modo da poter richiedere un prestito stile Bakayoko. Il mercato azzurro al momento pare bloccato e non si smuoverà prima di una cessione importante, al di là di questo però il club di ADL ha già avviato alcuni discorsi.”