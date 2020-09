RAI – Rinnovo Hysaj, trattativa interrotta ma le parti potrebbero riparlarne più avanti

Fumata nera nell’incontro di ieri sera tra l’agente Mario Giuffredi e il Napoli per il rinnovo di Elseid Hysaj. Secondo quanto riporta il giornalista Rai Ciro Venerato il procuratore chiedeva un contratto di 3mln per i prossimi 5 anni, l’offerta di De Laurentiis è stata di 2,5 però dal prossimo anno, infatti nell’anno in corso l’ingaggio doveva rimanere uguale al vecchio. Il giocatore vuole rimanere, Giuffredi allora ha rilanciato a 2,6 se il Napoli resterà in Europa League e 2,8 se sarà in Champions. No di De Laurentiis e da lì si è interrotta la trattativa, ma le parti potrebbero riparlarne più avanti.