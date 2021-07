Rai – Rinnovo Insigne, presto l’incontro con ADL: chi va in scadenza difficilmente rinnova

L’esperto di mercato e giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli vorrebbe cedere a titolo definitivo Ciciretti al Pordenone. A meno che il club azzurro non voglia rinnovarlo per concedere un ulteriore prestito.

Insigne è ancora in vacanza. Quando tornerà avrà un lungo colloquio con ADL per discutere del suo futuro. Secondo le statistiche chi è in scadenza, non rinnova con il Napoli, fatta eccezione per Mertens. Sarà importante capire il destino del capitano azzurro il prima possibile, perchè poi inizieranno ad arrivare offerto per il giocatore. Da chi vive questa situazione all’interno, non capto sensazioni positive sul rinnovo. Per ora Insigne ancora non ha nessun’offerta e la situazione riguardante il suo rinnovo sembra essere ancora molto aperta.”