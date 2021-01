Rai – Venerato: “Lungo colloquio tra Marsiglia e Napoli per Milik. Azzurri pronti ad abbassare le richieste”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Ecco le sue dichiarazioni:

“C’è stato un lungo colloquio telefonico tra Marsiglia e Napoli. Da parte del Napoli c’è la volontà di venire incontro ai transalpini, chiedendo non più 15 milioni per il suo cartellino ma si accontenterebbe anche di 10 milioni più 5 di bonus. Il tecnico del Marsiglia continua a preferire il polacco rispetto ad altri profili, ma la società francese spera di risparmiare qualcosina in più sul prezzo del cartellino. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti.

La seconda notizia è che ci sono due problemi da risolvere. La prima riguarda la facilità di raggiungimento dei bonus. il secondo problema invece riguarda la percentuale che il Napoli chiede sulla futura rivendita del giocatore. All’inzio le pretese del Napoli sembrano alte, intorno al 30%, ma se il Marsiglia dovesse alzare l’offerta il club azzurro abbasserebbe la percentuale.

Inoltre secondo le leggi FIFA bisogna dare una percentuale della vendita al club che ha formato il giocatore. Il Napoli non vuole pagare la solidarietà e ha chiesto al Marsiglia di farlo al posto suo in cambio di uno sconto sul cartellino. La Juventus quando ha saputo del colloquio ha ribadito che non può prendere impegni con Milik nè per gennaio nè per giugno.”