Raspadori a SKY: “Stiamo trovando più fiducia. Calzona? Ecco cosa mi ha detto…”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus: “Sicuramente è stata una partita difficile ed era fondamentale vincere. Stiamo migliorando giorno dopo giorno e si vede sul campo. Siamo molto contenti della vittoria e dell’atteggiamento perché abbiamo mostrato concentrazione anche nei momenti in cui eravamo in difficoltà o dopo il gol della Juventus. Calzona? Dal punto di vista mentale ci ha aiutato a resettare. Quando le cose vanno bene è più facile essere liberi di testa e stiamo trovando anche noi più fiducia in campo. Ciò non significa che sia finito il percorso di miglioramento, ma è un buon inizio. Il mio ruolo? Sicuramente mi sento più a mio agio nelle zone centrali, ma ciò non significa che io possa giocare sugli esterni e accentrarmi. Anche il mister mi ha detto che mi avrebbe utilizzato in tutti i ruoli davanti”.