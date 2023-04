Raspadori nel post-partita: “E’ una vittoria pesantissima, ci abbiamo creduto tanto. Ora 3 punti con la Salernitana”

Giacomo Raspadori, autore del gol decisivo, ha parlato proprio del sapore della vitoria del Napoli contro la Juventus ai microfoni di DAZN. Queste le considerazioni dell’attaccante del Napoli: “Sono veramente scosso ed emozionatissimo. E’ una vittoria pesantissima, la volevamo tanto. Loro ci hanno messo in difficoltà, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo e ci siamo riusciti. Il gol è sicuramente molto importante, ma abbiamo ancora partite da vincere. Oggi ci dà una grande mano, venivamo anche dalla delusione della Champions. Non c’è mai un momento giusto per stare fermi, ma per me è stato difficile. Ho lavorato con lo staff medico per uscirne e sono molto felice per questo gol. Scudetto domenica prossima? Noi abbiamo una sola cosa in testa: i tre punti con la Salernitana. Pensare così ci ha portato a questi risultati. Pensiamo a recuperare e a vincere la prossima”.