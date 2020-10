Il Napoli si tuffa sulla missione Europa League per raddrizzare gli equilibri del girone F dopo la sconfitta contro l’Az Alkmaar. Gattuso cerca la prima vittoria da allenatore del Napoli in campo internazionale, finora ha portato a casa un pareggio e una sconfitta nel doppio confronto contro il Barcellona e il ko al San Paolo subito giovedì scorso. La missione è complicata, la Real Sociedad è la capolista della Liga in attesa dei recuperi di Real e Atletico Madrid.

La formazione basca ha il miglior attacco della Liga, unisce un buon equilibrio difensivo con il talento dei suoi uomini d’attacco: il campione ex Manchester City David Silva, Portu e Oyarzabal, la batteria della trequarti offensiva alle spalle di Isak, l’ex Borussia Dortmund che se la gioca con Willian Josè nel ruolo di centravanti. Gattuso vuole un Napoli brillante, con il calendario compresso la gestione delle energie sarà ancora più importante e domenica è in programma un’altra sfida complicata contro il Sassuolo.

Entrambe le squadre dovrebbero scegliere il 4-2-3-1, Alguacil pensa a questa formazione: Remiro tra i pali, Gorosabel e l’ex Arsenal Nacho Monreal da esterni bassi con Aritz Elustondo e Le Normand a formare la coppia centrale in difesa, Zubimendi è in vantaggio su Guevara per far coppia in mediana con Merino, Portu, David Silva e Oyarzabal sono pronti a muoversi alle spalle dello svedese Isak leggermente favorito nel ballottaggio con il brasiliano Willian Josè che sembrava destinato ad andar via in estate. Il rendimento delle ultime stagioni parla, però, a favore del brasiliano che è andato sempre in doppia cifra nelle ultime quattro stagioni.

Gattuso vara il turn-over: pronti sei cambi

Gattuso cambia filosofia rispetto alla scorsa settimana, alza il livello del turn-over rispetto alla scorsa settimana con sei cambi immaginati in relazione all’undici che ha iniziato la gara di Benevento. In porta ci sarà Ospina, Hysaj dovrebbe essere spostato a destra con Mario Rui a sinistra, Manolas e Koulibaly agiranno al centro della difesa. In mezzo al campo altre novità: Demme e Lobotka in azione davanti alla difesa con Fabian Ruiz più avanzato, nel ruolo di sotto punta, con Politano che scalpita per spodestare Lozano dalla zona destra dell’attacco e Insigne a sinistra. Gattuso così avrebbe tante risorse anche a gara in corso con Mertens, Lozano e Osimhen pronti a trasformare gli equilibri della gara. Ecco le probabili formazioni del match:

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Aritz Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Portu, David Silva, Oyarzabal; Isak. All. Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian Ruiz, Insigne; Petagna. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise