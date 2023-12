Report SSC Napoli: Kvara lavora in palestra a causa di un leggero stato influenzale

Stamattina il Napoli si è allenato al Konami Training Center di Castelvolturno per preparare la sfida di Martedì contro il Braga.

Con il report odierno la società ha comunicato il lavoro svolto dai membri della rosa:

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento, torello e lavoro tattico

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in lavoro aerobico e serie di partitine.

Gollini si è allenato in gruppo. Kvaratskhelia ha lavorato in palestra per un leggero stato influenzale. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Cajuste.