Repubblica annuncia: “Trasferta vietata ai tifosi campani che verranno rimborsati”

Juventus-Napoli, partita vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania

Ha del clamoroso la decisione del Casms che viene anticipata dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica. Nonostante la prevendita partita il 21 agosto e il sold-out raggiunto in pochi giorni, il Casms dovrebbe chiudere il settore ospiti dell’Allianz Stadium ai tifosi del Napoli residenti in Campania anche se in possesso di Fidelity Card.

Una decisione – ieri le prime indiscrezioni – che arriva dopo gli incidenti di domenica a Cagliari. Verranno così rimborsati i tifosi che avevano già speso 45 euro più commissioni web per l’acquisto dei tagliandi. Decisione a sorpresa, oggi l’ufficialità, così come la tempistica: a 24 ore dalla partita. Coi tifosi che da giorni avevano organizzato la trasferta, dunque il viaggio e il pernottamento.

Un durissimo e ingiusto colpo per i tanti tifosi del Napoli che “avevano comprato praticamente al buio, la vendita si è svolta ad agosto ed è durata poche ore. La determina è stata preparata giovedì e non dovrebbe lasciare nessuna speranza ai fan azzurri residenti in Campania“, sottolinea Repubblica

a cura di Tommaso Parrella