Repubblica – Barcellona su Koulibaly, agente del senegalese atteso in sede

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Barcellona fa sul serio per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, individuato come possibile sostituto di Gerard Piquè: “Le sirene oggi hanno i riflessi blaugrana del Barcellona che ha messo Koulibaly in cima alla lista delle preferenze per il dopo Piquè. Il gradimento dell’allenatore Xavi è scontato e contatti con l’entourage di Kalidou ci sono già stati. Il Barca sarebbe pronto a mettere sul piatto un maxi-assegno di 40 milioni di euro, cifra lontana da quelle a tre zeri di un paio di estati fa, ma comunque alte considerando l’età di Koulibaly (trentuno anni a giugno) e il suo legame col Napoli che scade tra dodici mesi. La situazione decollerà molto probabilmente la prossima settimana: Fali Ramadani, agente di Koulibaly, è atteso a Castel Volturno per delineare le strategie future”.