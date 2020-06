Repubblica – Callejon, niente accordo fino ad agosto: le parti sono distanti, Josè ha chiesto un extra

Non c’è accordo per il prolungamento di contratto di José Maria Callejon fino ad agosto. Le parti sono distanti. La questione è semplice e ne parla Repubblica oggi in edicola: lo spagnolo ha dato l’ok a Gattuso per scendere in campo fino al termine della stagione, ma ha chiesto al suo agente di trovare intesa col patron per un compenso supplementare. Al momento, De Laurentiis ha detto no, perché – si legge – lo stop del campionato è dipeso dalla pandemia e per tre mesi non si è giocato. Per questo si fa sempre più concreta l’ipotesi di addio con la Spal.