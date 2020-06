Repubblica – Cena di squadra con Gattuso, spuntano due promesse

In questi giorni particolarmente difficili per Rino Gattuso, la squadra si stringe ancora di più intorno all’allenatore. Lunedì Insigne, a nome dei compagni, ha inviato l’ha invitato a cena, per un incontro conviviale tra staff tecnico e giocatori. Da quanto si apprende dalla pagine di Repubblica, durante la serata gli azzurri avrebbero promesso di dare il massimo per la grande sfida stagionale di sabato, ma anche Ringhio avrebbe detto qualcosa al gruppo.

“Tutta la squadra ha provato a tirargli un po’ su il morale nel corso della cena di lunedì sera, in un ristorante del casertano. Insigne e compagni hanno promesso di dare il massimo nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in programma sabato notte ( alle 21, orario adesso ufficiale) al San Paolo. Gattuso da parte sua ha invece ribadito che continuerà nel suo lavoro di paziente mediazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che non a caso è atteso, proprio oggi, nella sede sociale di Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri”.