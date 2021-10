Repubblica – Col Torino ci sarà anche Demme: Spalletti necessita del suo ‘moto perpetuo’

Napoli-Torino sarà anche l’occasione di rivedere per più tempo Diego Demme. Il centrocampista tedesco, infortunatosi in estate nell’amichevole contro la Pro Vercelli, ha messo minuti nelle gambe contro Cagliari e Fiorentina e ora è pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti, come scrive la Repubblica di oggi: “Ci sarà anche Diego Demme. Il Napoli ha perso il mediano tedesco quest’estate, il 24 luglio scorso nell’amichevole contro la Pro Vercelli per un infortunio al ginocchio. Ma ora il peggio è alle spalle.

Demme ha racimolato una ventina di minuti in due apparizioni contro Cagliari e Fiorentina. E ancora lontano dal suo rendimento ma lo stop del campionato lo sta aiutando a riproporsi come un elemento fondamentale per il Napoli. Il feeling con Spalletti è stato immediato, del resto. Nel frattempo è arrivato Anguissa, con il quale Demme può giocare o anche essere alternativa. In ogni caso, Spalletti ha bisogno del suo moto perpetuo“.