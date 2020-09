Repubblica – CTS ancora contro la riapertura degli stadi: ADL pronto a denunciarli

Nessuna riapertura degli stadi in Italia, almeno per il momento. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) boccia il piano stadio per stadio presentato dalla Lega Serie A, sostenendo che sia impossibile gestire i flussi in entrata e in uscita rispettando il distanziamento sociale. La Juventus era pronta alla riapertura in accordo con la regione Piemonte ma il nuovo decreto fino al 7 Ottobre ha stoppato tutti. Parere che ha generato malumori tra molti presidenti, che si dicono pronti ad imporsi con forza. Tra questi Aurelio De Laurentiis, il quale avrebbe minacciato di denunciare il CTS. Tante polemiche con il presidente del Napoli recentemente nel pieno delle critiche per il comportamento tenuto durante la riunione di Lega. Lo riportano i colleghi di Repubblica.it