Una situazione particolare è quella del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Come riporta Repubblica il giocatore ha ferme le trattative per il rinnovo da tempo, eppure in questa stagione sotto la guida di Spalletti sembra tornato quello di un tempo.

Con il contratto in scadenza nel 2023 si dovrà decidere del suo futuro, in estate il Napoli lo avrebbe venduto volentieri ma non sono arrivate offerte, ora è pronto l’assalto per lo spagnolo, ma il Napoli dovrà fare un’attenta riflessione.