Repubblica – Diritti Tv, Napoli e altre sei squadre dicono no all’offerta Sky: la situazione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, la società azzurra avrebbe rifiutato l’offerta Sky per i diritti tv della prossima stagione. Secondo il quotidiano sette squadre hanno rifiutato un offerta da Sky di 70 milioni di euro, reputata troppo bassa, per prelevare il pacchetto B, ovvero le 3 partite in co-esclusiva. Un offerta reputata insufficiente da Juve, Inter, Lazio, Napoli, Verona, Fiorentina e Atalanta bloccando di fatto anche la cessione dei diritti esteri. I negoziatori di Sky sono parsi risentiti, ma la tv satellitare dovrà partecipare al prossimo nuova bando per assegnare le partite.