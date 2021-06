Repubblica – Distanza minima con la Samp per Thorsby: i dettagli

L’edizione odierna de la Repubblica fa il punto della situazione in merito all’interesse (forte) del Napoli per Morten Thorsby. Il norvegese, reduce da una buonissima stagione con la Sampdoria, ha il contratto in scadenza nel 2023 e, tra i club che lo hanno attenzionato, quello azzurro sembra essere in pole, superando la concorrenza di Lazio e Atalanta. Il quotidiano parla di un’offerta da 6 milioni di euro avanzata dai partenopei, mentre i blucerchiati ne chiedono 7,5: distanza minima, dunque, tra le parti, con Spalletti che spinge per averlo.