Continua a tenere banco la questione allenatore in casa Napoli. Manca poco al termine del campionato, ma il club è pronto ad annunciare il nuovo tecnico, questione di giorni o settimane. Come riporta Repubblica dovrebbe essere una volata tra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, entrambi in pole per la panchina. Più defilati, per motivi diversi, Conte e Gasperini mentre spunta un nome nuovo, l’attuale tecnico del Belgio Domenico Tedesco. Occhio quindi al colpo di scena in panchina.