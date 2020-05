Repubblica – Everton, il Napoli cerca di far diminuire il prezzo: Leandrinho può essere inserito nella trattiva

Everton Soares è uno dei principali obiettivi di calciomercato del Napoli in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni. Il Gremio, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica nello spazio riservato al calcio, è in difficoltà economiche e quindi spinge per una cessione immediata. Il Napoli non ha tutta questa fretta di chiudere una trattativa in cui proverà ad inserire Leandrinho, calciatore giovane di cui si parla molto bene.

Senza un quadro completo delle partenze, il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, aspetterà prima di occupare il posto da extracomunitario. Everton poi è considerato una alternativa ad Insigne, quindi il suo arrivo è legato ad una partenza di Hirving Lozano. Il Napoli, sul messicano, ha investito la considerevole cifra di ben cinquanta milioni e Aurelio De Laurentiis, prima di lasciarlo andare via, ci penserà tanto anche perché vuole evitare una minusvalenza.