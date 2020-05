Repubblica – Gattuso mediatore tra Mertens e la società: tutta la squadra vuole che l’attaccante resti

Pochi giorni per pensare, poi Dries Mertens dovrà decidere il suo futuro: rinnovare col Napoli oppure andare via. Rino Gattuso si propone come primo sponsor per il belga, facendo un lavoro da mediatore tra il giocatore e la società. Compagni e tifosi sono dalla sua parte, tutti sperano che Ciro Dries possa restare e chiudere la sua carriera all’ombra del Vesuvio.

Come spiega l’edizione odierna di Repubblica, De Laurentiis non ama le pressioni e tanto meno non partecipa ad aste. A inizio marzo quell’incontro a Mergellina aveva fatto sperare in un lieto fine, invece la comunicazione si è interrotta e lockdown non ha migliorato la situazione. Intanto l’Inter si è mossa per Mertens, mettendo sul piatto un’importante offerta. Ora, però, il tempo sta scandendo e ben presto bisognerà giungere a una decisione.