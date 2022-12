Secondo La Repubblica, Marek Hamsik, centrocampista del Trabzonspor, ex capitano del Napoli, potrebbe avere un ruolo nella dirigenza azzurra per il futuro: “Per lo slovacco ci potrebbe essere in futuro un posto dietro alla scrivania, pure in una società dalla struttura agile. Il Cda ha infatti attribuito ad Adl «i più ampi poteri di effettuare qualsiasi operazione — ordinaria e non — relativa alle gestioni operative, finanziarie e sportive»”.