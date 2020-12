Repubblica – Il 29 dicembre la ripresa al Maradona: Gattuso attende il rientro di Osimhen e Mertens

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la sosta natalizia arriva come una manna dal cielo per un Napoli apparso nelle ultime uscite stanco, tanto fisicamente quanto mentalmente, come da stessa ammissione di Gattuso nel post-partita contro il Torino.

L’appuntamento per la ripresa è fissato per il 29 dicembre al Maradona: ciclo di tamponi, poi l’allenamento. Gattuso trascorrerà qualche giorno in famiglia e poi aspetta il rientro alla base di Victor Osimhen e di Dries Mertens.

Entrambi rientreranno dal Belgio dove hanno svolto la riabilitazione: due recuperi fondamentali in vista del tour de force di gennaio.