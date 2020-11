Repubblica – Il Napoli non ci sta: “Senza movente il verdetto di ieri! Data per scontata la malafede”

Preso atto della decisione della Corte d’Appello sul ricorso presentato ieri dal Napoli, la società partenopea è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Come racconta Repubblica, davanti al Coni andra in scena la battaglia Napoli contro FIGC:

“Non ci sono più margini per una soluzione meno cruenta, dopo il mortificante verdetto di ieri: pieno d’accuse e privo di un movente. Ammesso infatti che il Napoli abbia agito per precostituirsi un “alibi”, non si capisce per quale ragione De Laurentiis avrebbe dovuto preparare deliberatamente un piano per non giocare la partita. Questa è una domanda che il presidente della Corte d’Appello non s’è nemmeno posto, dando per scontata la malafede del club azzurro “