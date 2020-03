Repubblica – Il Napoli non ha pagato i calciatori a Febbraio: interviene l’AIC

In Serie A la prima è stata la Juventus, ma si prospetta una lunga lista di squadre che pian piano si adatterà. Secondo quanto riporta Repubblica, però, il Napoli (ma anche Samp, Genoa e Torino) non ha ancora pagato gli stipendi di febbraio alla squadra, con i calciatori che si sono rivolti all’AIC, lamentando di aver giocato regolarmente in quel periodo. Qual è il motivo del mancato pagamento? Secondo il quotidiano il club vorrebbe conservare liquidità in cassa in un momento d’incertezza e arrivare al tavolo dei negoziati con una maggiore forza contrattuale. Domani ci sarà la riunione tra FIGC, Lega Serie A e AIC per discutere proprio il congelamento degli stipendi.